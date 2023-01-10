Devlet Su İşleri 1.273 Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Başvurular ve Şartlar Açıklandı…

Kamuya çok sayıda personel alımlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni yılın gelmesinin ardından birçok kamu kurumu tarafından binlerce personel alınmasına yönelik çalışma başlattı. Devlet Su İleri (DSİ) bünyesinde yapılacak binlerce personel alımına ilişkin detaylar ise belli oldu. DSİ bünyesinde 1274 personel alımına ilişkin duyuru yapıldı. Peki, DSİ personel alımı şatları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

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