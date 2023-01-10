Devlet Su İşleri 1.273 Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Başvurular ve Şartlar Açıklandı…
DSİ bünyesinde 1274 personel alımına ilişkin duyuru yapıldı. DSİ personel alımı şatları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Kamuya çok sayıda personel alımlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni yılın gelmesinin ardından birçok kamu kurumu tarafından binlerce personel alınmasına yönelik çalışma başlattı. Devlet Su İleri (DSİ) bünyesinde yapılacak binlerce personel alımına ilişkin detaylar ise belli oldu. DSİ bünyesinde 1274 personel alımına ilişkin duyuru yapıldı. Peki, DSİ personel alımı şatları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
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10 Oca 2023 - 14:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.