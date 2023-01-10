- 10 Oca 2023 - 15:14

Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu!

2023 yılında ehliyet harç ve ücretlerine gelen zam sonrasında ehliyet almak isteyenler için süreç maddi olarak iyice zorlaştı. Direksiyon sınav ücretler, ehliyet harcı ve sürücü kursu fiyatlarının belirlenmesinin ardından ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı aşıyor. Peki, 2023 ehliyet sınav, harç ve sürücü kursu ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

Yeni yıla girilmesinin ardından birçok farklı ücrette de yeni tarifler uygulanmaya başladı. Özellikle yeniden değerleme oranının yüzde 122,9 olarak hesaplanmasının ardından birçok kamu kurumunda yüksek zamlar uygulanmaya başladı. Yeni yılda B sınıfı ehliyet almak isteyenler ise belirlenen bu yüksek ücretleri ödemek zorunda kalacak.

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ücretlerinde de yeni fiyat tarifelerinin belirlenmesinin ardından ehliyet alma süreci de maddi açıdan zorlaşacak. Türkiye genelinde şehirlere göre değişmekle beraber ehliyet kurs ücretlerinde A ve B1 sınıfı için fiyatlar 7 bin 48 lira olarak duyuruldu.

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10 Oca 2023 - 15:14 - Gündem

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