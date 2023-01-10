Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Gidiyor, O İsim Geliyor! “Kardan Adam Olur Senden Adam Olmaz!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit defterinin Seyran cephesinde bittiği görüldü. Ferit’in gideceği ve o ismin geleceği ilk kez ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Kardan adam olur senden adam olmaz Ferit” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin Cuma akşamı ekranlara yeni bölümü gelecekti. 17. bölümüyle ortalığı sallayıp geçecek olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in yaptıkları artık sinirlerin bozulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.