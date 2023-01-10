- 10 Oca 2023 - 15:11 G: 10 Oca 2023 - 15:18

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Gidiyor, O İsim Geliyor! “Kardan Adam Olur Senden Adam Olmaz!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit defterinin Seyran cephesinde bittiği görüldü. Ferit’in gideceği ve o ismin geleceği ilk kez ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Kardan adam olur senden adam olmaz Ferit” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin Cuma akşamı ekranlara yeni bölümü gelecekti. 17. bölümüyle ortalığı sallayıp geçecek olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in yaptıkları artık sinirlerin bozulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Oca 2023 - 15:11 Ankara- Yaşam

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