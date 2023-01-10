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10 Oca 2023 - 15:11

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Gidiyor, O İsim Geliyor! “Kardan Adam Olur Senden Adam Olmaz!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit defterinin Seyran cephesinde bittiği görüldü. Ferit’in gideceği ve o ismin geleceği ilk kez ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Kardan adam olur senden adam olmaz Ferit” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…