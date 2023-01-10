Mahsun Kırmızıgül’ün Eski Eşinin Yeni Aşkı Buhrana Soktu! Öyle Biri Çıktı ki… Sadri Alışık Detayıyla Çok Şaşıracaksınız!

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evlilikleri biten Ece Binay hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar gündemde ilk sıralara yerleşti. Tek celsede biten evliliklerinin ardından Ece Binay’ın aşk yaşadığı iddia edilen isim ise gündemde ilk sıraya yerleşti. 2016 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde evlenme kararı alan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, bu evlilikten bir yıl sonra Lavin adında bir kız çocuğuna sahip olmuşlardı. Ece Binay’ın yeni aşkı ise merak konusu oldu.

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