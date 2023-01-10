MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı!

Yeni yılda birçok kurum tarafından çok sayıda personel alımına ilişkin duyurular yapılmaya başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ve jandarma tarafından birçok yeni personel alımı yapılacağı açıkladı. İki kurum bünyesinde yapılacak personel alımlarına yönelik adayların farklı şartları sağlamaları gerekecek.

Kadın ve erkek 5 bin personel alımı yapılacağını duyuran MSB ve jandarma tarafından sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay pozisyonlarında alım gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve detaylar ise birçok aday tarafından merak edilmeye başladı.

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