- 10 Oca 2023 - 15:26

MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı ve jandarma bünyesinde 5 bin personel alımı yapılması hedefleniyor. Farklı birimlerde görevlendirilmek üzere kadın ve erkek personel alımı gerçekleştirilecek. Sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay alımına yönelik vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. 2023 yılı itibariyle 16 bin personeli bünyesine katacağını duyuran MSB tarafından ilk etapta 5 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, MSB ve jandarma 5 bin personel alımı şartları neler? İşte Detaylar...

Yeni yılda birçok kurum tarafından çok sayıda personel alımına ilişkin duyurular yapılmaya başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ve jandarma tarafından birçok yeni personel alımı yapılacağı açıkladı. İki kurum bünyesinde yapılacak personel alımlarına yönelik adayların farklı şartları sağlamaları gerekecek.

Kadın ve erkek 5 bin personel alımı yapılacağını duyuran MSB ve jandarma tarafından sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay pozisyonlarında alım gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve detaylar ise birçok aday tarafından merak edilmeye başladı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

10 Oca 2023 - 15:26 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu! mask
Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu!
EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber… mask
EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber…
Ziraat Bankası Cepleri Parayla Dolduracak! Faizsiz Bir Biçimde 10 Bin TL Anında Yatırılacak; Geçim Derdi Bitiyor! mask
Ziraat Bankası Cepleri Parayla Dolduracak! Faizsiz Bir Biçimde 10 Bin TL Anında Yatırılacak; Geçim Derdi Bitiyor!
Simidin Fiyatını Görünce Nevriniz Dönecek! “Hülya Avşar Bile Yiyemez!” Ne 10 Lira, Ne 20… mask
Simidin Fiyatını Görünce Nevriniz Dönecek! “Hülya Avşar Bile Yiyemez!” Ne 10 Lira, Ne 20…
Emekli ve Memur Vatandaşa Göbek Attıracak Müjde! Tam Ek Zam İçin Düğmeye Basıldı; Bundan Sonra Beliniz Bükülmeyecek! mask
Emekli ve Memur Vatandaşa Göbek Attıracak Müjde! Tam Ek Zam İçin Düğmeye Basıldı; Bundan Sonra Beliniz Bükülmeyecek!
Ankara Kalesi Bitti Bitecek! Mansur Yavaş Duyurdu! Ankara Kalesine Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tam Olarak Nerede? mask
Ankara Kalesi Bitti Bitecek! Mansur Yavaş Duyurdu! Ankara Kalesine Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tam Olarak Nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Krizi Mesajı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Krizi Mesajı!
TC Kimliğinin Sonu 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanların Dikkatine! Ailelere Tam Tamına 4.336 TL Ödeme Yapılacak! Tam Tamına 12 Ay Boyunca… mask
TC Kimliğinin Sonu 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanların Dikkatine! Ailelere Tam Tamına 4.336 TL Ödeme Yapılacak! Tam Tamına 12 Ay Boyunca…
25 Yıl Evli Kalan Kadınlara 5.500 TL Maaş! En Geç 47 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Cebinizi Doldurup Taşıracak… mask
25 Yıl Evli Kalan Kadınlara 5.500 TL Maaş! En Geç 47 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Cebinizi Doldurup Taşıracak…
Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Düğmeye Basıldı… mask
Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Düğmeye Basıldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı! mask
MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı!
Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu! mask
Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu!
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Gidiyor, O İsim Geliyor! “Kardan Adam Olur Senden Adam Olmaz!” mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Gidiyor, O İsim Geliyor! “Kardan Adam Olur Senden Adam Olmaz!”
Mahsun Kırmızıgül’ün Eski Eşinin Yeni Aşkı Buhrana Soktu! Öyle Biri Çıktı ki… Sadri Alışık Detayıyla Çok Şaşıracaksınız! mask
Mahsun Kırmızıgül’ün Eski Eşinin Yeni Aşkı Buhrana Soktu! Öyle Biri Çıktı ki… Sadri Alışık Detayıyla Çok Şaşıracaksınız!
EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber… mask
EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber…
Kısmetse Olur Elif – Sedat Aşkının Sonu Kıyamet! 19 Yaşındaki Elif Cephesi Yıkılıyor! Öyle Bir Şey İfşa Edildi Ki… mask
Kısmetse Olur Elif – Sedat Aşkının Sonu Kıyamet! 19 Yaşındaki Elif Cephesi Yıkılıyor! Öyle Bir Şey İfşa Edildi Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL