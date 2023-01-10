MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı!
Milli Savunma Bakanlığı ve jandarma bünyesinde 5 bin personel alımı yapılması hedefleniyor. Farklı birimlerde görevlendirilmek üzere kadın ve erkek personel alımı gerçekleştirilecek. Sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay alımına yönelik vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. 2023 yılı itibariyle 16 bin personeli bünyesine katacağını duyuran MSB tarafından ilk etapta 5 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, MSB ve jandarma 5 bin personel alımı şartları neler? İşte Detaylar...
Yeni yılda birçok kurum tarafından çok sayıda personel alımına ilişkin duyurular yapılmaya başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ve jandarma tarafından birçok yeni personel alımı yapılacağı açıkladı. İki kurum bünyesinde yapılacak personel alımlarına yönelik adayların farklı şartları sağlamaları gerekecek.
Kadın ve erkek 5 bin personel alımı yapılacağını duyuran MSB ve jandarma tarafından sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay pozisyonlarında alım gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve detaylar ise birçok aday tarafından merak edilmeye başladı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
10 Oca 2023 - 15:26 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.