Zamlar Flört Etmeyi Zora Soktu! 10 Kez Buluşanın Cebinde Ne Para Kalıyor Ne Pul! Öyle Bir Anket Açıklandı Ki…
Türkiye’de artan enflasyon ve yaşam pahalılığı birçok kişinin aşk hayatını da etkiledi. Konuya ilişkin yapılan bir anket çalışmasında evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık maliyetinin bir hayli arttığı görüldü. Çiftlerin buluşmalarında harcadıkları paralarda ise görülen oranlar dikkat çekti. Oldukça ilginç sonuçların yer aldığı anketin sonuçları ise birçok kişiyi şaşırtıyor. İşte flört etmenin ve buluşmanın maliyeti…
Kısa süre önce yayınlanan bir ankete göre Türkiye’de artan yaşam pahalılığının ilişkileri de etkilediği görüldü. Söz konusu anket kapsamında evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık maliyetinin 4 bin lirayı aştığı ifade ediliyor. Çiftlerin ilişkinin ilk en az on buluşma için toplam harcadıkları para ise resmen dudak uçuklattı.
İlişkilerde yeni dönemde ortaya çıkan buluşma maliyetleri mevcut ekonomik durumunun çiftler üzerinden de ciddi bir baskı yarattığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre iki yıl her bir buluşmanın maliyeti 350 lira olarak hesaplandı. İkinci yılda bir buluşmanın maliyetinin ise 250 liraya mal olduğu görülüyor.
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10 Oca 2023 - 20:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.