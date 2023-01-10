Zamlar Flört Etmeyi Zora Soktu! 10 Kez Buluşanın Cebinde Ne Para Kalıyor Ne Pul! Öyle Bir Anket Açıklandı Ki…

Kısa süre önce yayınlanan bir ankete göre Türkiye’de artan yaşam pahalılığının ilişkileri de etkilediği görüldü. Söz konusu anket kapsamında evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık maliyetinin 4 bin lirayı aştığı ifade ediliyor. Çiftlerin ilişkinin ilk en az on buluşma için toplam harcadıkları para ise resmen dudak uçuklattı.

İlişkilerde yeni dönemde ortaya çıkan buluşma maliyetleri mevcut ekonomik durumunun çiftler üzerinden de ciddi bir baskı yarattığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre iki yıl her bir buluşmanın maliyeti 350 lira olarak hesaplandı. İkinci yılda bir buluşmanın maliyetinin ise 250 liraya mal olduğu görülüyor.

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