O Sözler Programı İzleyenleri Şok Etti! “Cinsel İlişki Oteli Kurmak İstiyorum!” Exxen Yıkılıyor…
Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarından Exxen yine gündem yaratan bir tartışmaya ev sahipliği yaptı. Exxen’de yayınlanan ve her bölümüyle büyük bir etki yaratan Konuşanlar programında bir seyircinin söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Hasan Can Kayalar tarafından sunulan Konuşanlar programında Kübra adlı bir seyircinin söyledikleri olay oldu. ‘’Seks oteli kurmak istiyorum’’ ifadeleri tartışma yarattı. İşte Detaylar...
Son yılların fenomen programlarından biri haline gelen ve Hasan Can Kayalar’ın sunumuyla Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programı yine gündemde ilk sırada yerini aldı. Yayınlanan önceki bölümlerinde de seyircilerin benzer açıklamaları ve programın sunucusunun seyircilere karşı davranışlarıyla program sosyal medyada büyük tepki almıştı.
Acun Ilıcalı’ya ait dijital platform olan Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programının gündeme gelen bir bölümü sosyal medya gündeminde de ilk sıralara yükseldi. Programda seyircilerle sohbet eden Hasan Can Kaya’nın bir sorusu üzerine Kübra adlı bir izleyici ‘’seks oteli kurmak istiyorum’’ deyince ortalık resmen yıkıldı.
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10 Oca 2023 - 16:24 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.