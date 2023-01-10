O Sözler Programı İzleyenleri Şok Etti! “Cinsel İlişki Oteli Kurmak İstiyorum!” Exxen Yıkılıyor…

Son yılların fenomen programlarından biri haline gelen ve Hasan Can Kayalar’ın sunumuyla Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programı yine gündemde ilk sırada yerini aldı. Yayınlanan önceki bölümlerinde de seyircilerin benzer açıklamaları ve programın sunucusunun seyircilere karşı davranışlarıyla program sosyal medyada büyük tepki almıştı.

Acun Ilıcalı’ya ait dijital platform olan Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programının gündeme gelen bir bölümü sosyal medya gündeminde de ilk sıralara yükseldi. Programda seyircilerle sohbet eden Hasan Can Kaya’nın bir sorusu üzerine Kübra adlı bir izleyici ‘’seks oteli kurmak istiyorum’’ deyince ortalık resmen yıkıldı.

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