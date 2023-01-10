Kısmetse Olur’un Erol’u Deşifre Oldu! “Bu Resmen Sapıklık!” Cebinde Beş Kuruş Para Yok Denilince…
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının skandalları bitmek nedir bilmiyor. Erol isimli yarışmacının her şeyi deşifre oldu. Birçok kişi ise “Bu resmen sapıklık” yorumlarında bulundular! Yazıştıkları kadınlar ise “Cebinde beş kuruş para yok” ifadelerine yer verdi. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?
Yarışmanın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. 9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bölümünde heyecan ve tansiyon üst seviyeye tırmanıyordu. Aşkların, savaşların ve kaosların eksik olmadığı Kısmetse Olur yarışmasında “Sek erkek” yorumlarına neden olan ve kendisini “Gece hayatının tanınan yüzüyüm” diyerek açıklayan Erol’un mesaj attığı tüm kadınlar ifşa edildi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.