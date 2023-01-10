- 10 Oca 2023 - 16:44

Acun Ilıcalı Bu Sezonu Karıştıracak! Survivor 2023’e Ortalığı Karıştıracak İki İsim Geliyor… Neler Oluyor?

Survivor 2023 heyecanı daha şimdiden herkesi sardı. Yeni sezonda format değişikliğine gidilen yarışma programında bu yıl fenomen isimlere de yer verilecek. Yarışmaya katılacak isimlerin büyük kısmının açıklanmasının ardından bu sezon büyük çekişmelerin yaşanması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 yedek kadrosuna aldığı iddia edilen iki isimle daha reytingleri altüst etmek istediği aktarıldı. İşte Detaylar...

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, 2023 sezonu ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu yılın kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Buse Plan, Halil İbrahim Göker ve Alper Rende gibi isimler yer alacak. Geçen sezon istediği reyting başarısını yakalayamayan Acun Ilıcalı’nın formatta değişikliğe gitme kararı alması da dikkatlerden kaçmadı.

Reytingleri zorlamak isteyen Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 kadrosuna, 2021 finalistlerinden olan iki isme daha teklif götürdüğü iddia ediliyor. 2021 finalistlerine teklif gittiğine dair haberlerin gündeme gelmesi ise yarışmanın takipçilerinde büyük bir heyecan yarattı.

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10 Oca 2023 - 16:44 - Dizi Fragmanları

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