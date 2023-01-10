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10 Oca 2023 - 16:56

Ömer Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! STAR TV Bu Kez Bombaya Bastı, Başlamadan Bitebilir! O Anlar…

STAR TV ekranlarının en yeni dizilerinden bir tanesi olan Ömer’de yaşananlar seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cinnet geçirten bit sahne ise seyircilerin sinirlerinin bozulmasına neden oldu. STAR TV’nin bu kez bombaya bastığı, dizinin başlamadan bitebileceği bil düşünülmeye başlandı. Peki, neler oluyor?