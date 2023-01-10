Ömer Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! STAR TV Bu Kez Bombaya Bastı, Başlamadan Bitebilir! O Anlar…
STAR TV ekranlarının en yeni dizilerinden bir tanesi olan Ömer’de yaşananlar seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cinnet geçirten bit sahne ise seyircilerin sinirlerinin bozulmasına neden oldu. STAR TV’nin bu kez bombaya bastığı, dizinin başlamadan bitebileceği bil düşünülmeye başlandı. Peki, neler oluyor?
Aylar önce Ömer dizisi için çalışmalara başlanmıştı. Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Ömer dizisi, Pazartesi akşamına damgasını vurmuştu. Yalı Çapkını ve Çöp Adam gibi iki diziden sonra ekranlara gelmeye başlayan Ömer dizisinde cinnet geçirten bir olay yaşandı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.