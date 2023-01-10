Kapadokya'nın hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız? Kapadokya İsmini Nereden Almıştır, Anlamı Nedir? Neden güzel atlar ülkesi denmiş?

Kapadokya, benzersiz yerleşim yerleri, tarihi yerler, doğal harikalar ve kaya oluşumları ile ünlüdür. Bölgede, doğal volkanik etkiler sonucu oluşan peri bacaları, yer altı şehirleri, kaya evleri, içine oyulmuş kilise ve manastırlar gibi benzersiz yapılar bulunur. Aynı zamanda bölge, hot air balloon ile yapılan turlarla da ünlüdür.

Kapadokya'nın hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız? Kapadokya İsmini Nasıl Almıştır, Anlamı Nedir? Neden güzel atlar ülkesi denmiş?

İşte merak edilen o detaylar...

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