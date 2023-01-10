Kapadokya'nın hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız? Kapadokya İsmini Nereden Almıştır, Anlamı Nedir? Neden güzel atlar ülkesi denmiş?
Kapadokya bölgesi tarih boyunca birçok farklı halk ve imparatorluk tarafından fethedilmiştir. Ancak, 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'da Selçuklu İmparatorluğu dönemi başladı. Kapadokya'nın hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız? Kapadokya İsmini Nasıl Almıştır, Anlamı Nedir?
Kapadokya, benzersiz yerleşim yerleri, tarihi yerler, doğal harikalar ve kaya oluşumları ile ünlüdür. Bölgede, doğal volkanik etkiler sonucu oluşan peri bacaları, yer altı şehirleri, kaya evleri, içine oyulmuş kilise ve manastırlar gibi benzersiz yapılar bulunur. Aynı zamanda bölge, hot air balloon ile yapılan turlarla da ünlüdür.
Kapadokya'nın hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız? Kapadokya İsmini Nasıl Almıştır, Anlamı Nedir? Neden güzel atlar ülkesi denmiş?
İşte merak edilen o detaylar...
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10 Oca 2023 - 16:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.