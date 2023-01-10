- 10 Oca 2023 - 17:29

Ebru Gündeş’in Eski Kocası Bambaşka Birisi Oldu! Hadise’yle Yasak Aşka Düşmüştü… Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu!

Gündemin en çok konuşulan kadın şarkıcılarından bir tanesi olan Ebru Gündeş’in eski kocası resmen bambaşka birisi oldu! Geçtiğimiz yıllarda adı Hadise’yle yasak aşk dedikodularına karışan Reza Zarrab, yeni imajıyla görenlerin nutuklarının tutulmasına neden oldu. Peki, Reza Zarrab nasıl bir değişim yaşadı?

Geçtiğimiz yıllarda bomba bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaların odağında ise Hadise, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab vardı. Konuşulanlara göre; Hadise, en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’la aşk yaşıyordu. İddiaların sabahında Ebru Gündeş, Reza Zarrab’a boşanma davası açmış, Hadise ise böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını ifade etmişti. O dönemlerde gözler Reza Zarrab’a dönmüştü ama Zarrab bir açıklamada bulunmamıştı. Peki, yıllar sonra Reza Zarrab nasıl ortaya çıktı?

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10 Oca 2023 - 17:29 Ankara- Yaşam

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Ebru Gündeş’in Eski Kocası Bambaşka Birisi Oldu! Hadise’yle Yasak Aşka Düşmüştü… Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ebru Gündeş’in Eski Kocası Bambaşka Birisi Oldu! Hadise’yle Yasak Aşka Düşmüştü… Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu!
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