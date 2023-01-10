Kapadokya’daki Üç Güzeller’in Hikayesini Duyunca Yok Artık Diyeceksiniz? Üç güzeller efsanesi nedir? Peri bacalarının sırrı nedir?

Üç Güzeller efsanesine göre, en önde duran taş çoban, ortadaki çocuk ve arkadaki prensesin taşa çevrilen bedenler oluşmaktadır. Bu hikaye, aileyi kutsal bir şey olarak gösterirken, çocuğu olmayan aileler için bir umut simgesi olarak da kabul edilir. Hikaye aynı zamanda burada edilen duaların tesirinden çocuğu olmayan ailelerin uğrak yerine dönüşmüştür.

Kapadokya, doğal güzellikleri, kaya oymaları ve peri bacaları ile ünlüdür ve burada birçok seyir terası bulunmaktadır. Üç Güzeller, diğer peri bacalarından farklı olarak arkasında Erciyes Dağı'nın ihtişamlı manzarası ile öne çıkar. Ayrıca giriş ücreti alınmaması da onu diğerlerinden ayırmaktadır.

Gündoğumunda buraya gelmeniz durumunda, rengarenk balonlar eşliğinde muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Akşamları, projektörlerle aydınlatılmış Üç Güzeller'de manzara da çok güzel olur. Üç Güzeller'i ziyaret edenler, doğal güzellikleri, manzarayı ve hikayeyi bir arada tadabilirler.

Üç Güzeller Peri Bacaları Hikayesi Okuyunca Yok Artık Diyeceksiniz? Üç güzeller efsanesi nedir? Peri bacalarının sırrı nedir? İşte detaylar...

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