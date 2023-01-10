Yaşlı, Engelli ve Hasta Vatandaşlara Verilecek! Bakan Yanık Resmen Duyurdu; Bütçeler Belli Oldu! Tam Tamına…

VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara verilen ödemelerin artık başlayacağı duyuruldu. Kişisel bakımını ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişilerin ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığına dair ilk açıklama geldi. 2010 yılından beri aktif bir biçimde çalışan VEFA programının 2022 yılında ise ulusal bir biçime dönüştüğünü ifade eden Bakan Yanık, bu kapsamdaki tüm vatandaşlar için ödenecek ve ayrılacak bütçe hakkında açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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