Yaşlı, Engelli ve Hasta Vatandaşlara Verilecek! Bakan Yanık Resmen Duyurdu; Bütçeler Belli Oldu! Tam Tamına…
Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara verilecek olan ödemeler hakkında son dakika bilgisi Bakan Yanık tarafından duyuruldu. Bu kapsamda VEFA Programı’nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na verilecek olan bütçede resmen açıklandı. Tam tamına…
VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara verilen ödemelerin artık başlayacağı duyuruldu. Kişisel bakımını ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişilerin ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığına dair ilk açıklama geldi. 2010 yılından beri aktif bir biçimde çalışan VEFA programının 2022 yılında ise ulusal bir biçime dönüştüğünü ifade eden Bakan Yanık, bu kapsamdaki tüm vatandaşlar için ödenecek ve ayrılacak bütçe hakkında açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.