- 10 Oca 2023 - 20:12 G: 10 Oca 2023 - 20:25

Alkarısı Efsanesi Nedir? Aman Dikkat! Kadınlara ve Atlara Musallat Oluyor... Okuyacaklarınıza İnanamayacaksınız! Al Basması Nedir?

Efsanede, Alkarısı'dan korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Örneğin, lohusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kuran koymak... Kadınlara ve Atlara Musallat Olan Alkarısı Efsanesi Nedir? Okuyacaklarınıza İnanamayacaksınız! İşte O Detaylar...

"Alkarısı" Türk, Anadolu ve Altay halk inancında lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan bir yaratıktır. Bu inanışın kökeni, kabul edilen bir görüşe göre, Şamanizm'e dayanır. İnanışa göre, Alkarısı lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir ve lohusa kadınlarının ve yeni doğan çocukların sağlığını tehlikeye atar.

Efsanede, Alkarısı'dan korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Örneğin, lohusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kuran koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek, doğum yapılan yere kartal getirmek gibi çeşitli çareler Alkarısı'dan korunmak için kullanılabilir.

Ayrıca, efsaneye göre Alkarısı albastıya neden olur ve albıs adlı diğer bir yaratıkla da ilgili olabilir. Bununla birlikte, ilişkili olduğuna inanılan diğer bir karakter ise Lilith'dir. Lilith, Adem'in ilk karısı olarak kabul edilir ve onunla aynı anda yaratıldığı için Adem'e tabi olmayı reddettiği için lanetlendiğine inanılır.

Kadınlara ve Atlara Musallat Olan Alkarısı Efsanesi Nedir? Okuyacaklarınıza İnanamayacaksınız! İşte O Merak edilen soru ve cevaplar ... 

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10 Oca 2023 - 20:12 - Yaşam

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