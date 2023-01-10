İki Çocuk Annesi Sinem Kobal’dan Transparan Şov! Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı… “Kenan İmirzalıoğlu Görmesin!”

Arda Kural’la büyük bir aşk yaşayan Sinem Kobal, ayrılma kararından hemen sonra Kenan İmirzalıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Sinem Kobal, sevenlerine şoku yaşatmıştı. 2016 yılında büyük bir aşkla ve Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne dünya evine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının örnek gösterilen aşklarından biri olarak görülüyordu. Sosyal medya hesabını çok nadir kullanan Sinem Kobal, transparan bir kıyafet giyerek nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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