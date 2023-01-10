- 10 Oca 2023 - 20:28 G: 10 Oca 2023 - 20:37

Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce…

ATV ekranlarının en çok izlenen Esra Erol’da öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler “Rezil olay” demeden yapamadı! Yıllardır evli olduğu eşinin uygunsuz bir videoda olduğunu gören kişi, çılgına döndü! Ortalığı karıştıran bu olay Esra Erol’un gündemine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan Sibel Hanım, anlattıklarıyla herkesi şok içerisinde bıraktı. Eşinin sosyal medyada izlediği uygunsuz bir videodaki kadını kendisi sandığını ve boşanma davası açtığını ifade eden Sibel Hanım, en sonunda dayamayarak, “Ne olur beni bu adamdan kurtarın” ifadelerine yer verdi. Peki, ne oluyor?

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10 Oca 2023 - 20:28 Ankara- Yaşam

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