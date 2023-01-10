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10 Oca 2023 - 20:28

Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce…

ATV ekranlarının en çok izlenen Esra Erol’da öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler “Rezil olay” demeden yapamadı! Yıllardır evli olduğu eşinin uygunsuz bir videoda olduğunu gören kişi, çılgına döndü! Ortalığı karıştıran bu olay Esra Erol’un gündemine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…