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10 Oca 2023 - 20:55

Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Yalı Çapkını’ndan bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Diziden ayrılacak ismi duyanlar ise göbek atmaya başladı! Giden isimse ne Kazım Ağa, ne İfakat… İşte milyonlarca kişinin “Sonunda kurtuluyoruz!” dediği o isim…