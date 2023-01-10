Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Yalı Çapkını’ndan bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Diziden ayrılacak ismi duyanlar ise göbek atmaya başladı! Giden isimse ne Kazım Ağa, ne İfakat… İşte milyonlarca kişinin “Sonunda kurtuluyoruz!” dediği o isim…
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının en çok izlenen dizlerinden bir tanesi olmayı başarıyordu. Ferit ve Seyran’ın imkansız aşkını ele alan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Yeni bölümü ekranlara gelmeden gelen yeni haber, göbek attırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.