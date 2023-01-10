- 10 Oca 2023 - 20:55 G: 10 Oca 2023 - 21:06

Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Yalı Çapkını’ndan bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Diziden ayrılacak ismi duyanlar ise göbek atmaya başladı! Giden isimse ne Kazım Ağa, ne İfakat… İşte milyonlarca kişinin “Sonunda kurtuluyoruz!” dediği o isim…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının en çok izlenen dizlerinden bir tanesi olmayı başarıyordu. Ferit ve Seyran’ın imkansız aşkını ele alan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Yeni bölümü ekranlara gelmeden gelen yeni haber, göbek attırdı! İşte merak edilenler…

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10 Oca 2023 - 20:55 Ankara- Yaşam

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