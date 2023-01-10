60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!”
Kısa bir süre önce 60 yaşına giren Seda Sayan, bembeyaz sütyeniyle adeta yakıp kavurdu! Bacaklarını ve incecik belini konuşturan güzel isme hayranları ise “Gelinlik kız” demeden yapamadı. İşte hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Seda Sayan’ın o kareleri…
Sevilerek takip edilen Seda Sayan, geçtiğimiz yıl Şubat ayında evlenme teklifi almıştı. Evlenme teklifinden hemen sonra Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aralarında 25 yaş olmasına rağmen her şeye rağmen ellerini sıkı sıkı tutmuşlardı. Koca bir yılı devirmelerine az kalan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerini bu halleriyle şaşırtıyorlardı. Beyazlar içerisindeki kareleriyle adeta mest eden Seda Sayan, akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.