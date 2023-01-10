- 10 Oca 2023 - 21:21 G: 10 Oca 2023 - 21:37

60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!”

Kısa bir süre önce 60 yaşına giren Seda Sayan, bembeyaz sütyeniyle adeta yakıp kavurdu! Bacaklarını ve incecik belini konuşturan güzel isme hayranları ise “Gelinlik kız” demeden yapamadı. İşte hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Seda Sayan’ın o kareleri…

Sevilerek takip edilen Seda Sayan, geçtiğimiz yıl Şubat ayında evlenme teklifi almıştı. Evlenme teklifinden hemen sonra Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aralarında 25 yaş olmasına rağmen her şeye rağmen ellerini sıkı sıkı tutmuşlardı. Koca bir yılı devirmelerine az kalan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerini bu halleriyle şaşırtıyorlardı. Beyazlar içerisindeki kareleriyle adeta mest eden Seda Sayan, akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Oca 2023 - 21:21 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!” mask
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce… mask
Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce…
İki Çocuk Annesi Sinem Kobal’dan Transparan Şov! Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı… “Kenan İmirzalıoğlu Görmesin!” mask
İki Çocuk Annesi Sinem Kobal’dan Transparan Şov! Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı… “Kenan İmirzalıoğlu Görmesin!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Durmak Nedir Bilmiyor! Sadece Tişörtle Öyle Pozlar Verdi Ki, Aklınızı Mukayyet Olmayacaksınız… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Durmak Nedir Bilmiyor! Sadece Tişörtle Öyle Pozlar Verdi Ki, Aklınızı Mukayyet Olmayacaksınız…
Aslı Enver ve 2 Aylık Kocası Arasında Kriz! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… Boşanıyorlar mı? mask
Aslı Enver ve 2 Aylık Kocası Arasında Kriz! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… Boşanıyorlar mı?
Kısmetse Olur Yarışmasından Tolga ve Aybüke Ayrıldı! Son Olay Sabrı Taşırdı; El Ele Tutuşup… mask
Kısmetse Olur Yarışmasından Tolga ve Aybüke Ayrıldı! Son Olay Sabrı Taşırdı; El Ele Tutuşup…
Ebru Gündeş’in Eski Kocası Bambaşka Birisi Oldu! Hadise’yle Yasak Aşka Düşmüştü… Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ebru Gündeş’in Eski Kocası Bambaşka Birisi Oldu! Hadise’yle Yasak Aşka Düşmüştü… Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu!
Kısmetse Olur’un Erol’u Deşifre Oldu! “Bu Resmen Sapıklık!” Cebinde Beş Kuruş Para Yok Denilince… mask
Kısmetse Olur’un Erol’u Deşifre Oldu! “Bu Resmen Sapıklık!” Cebinde Beş Kuruş Para Yok Denilince…
Ömer Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! STAR TV Bu Kez Bombaya Bastı, Başlamadan Bitebilir! O Anlar… mask
Ömer Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! STAR TV Bu Kez Bombaya Bastı, Başlamadan Bitebilir! O Anlar…
Aslıhan Güner Resmen Ateş Ediyor! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Çekicilik Nedir Gösterdi… “Bin Kez Maşallah!” mask
Aslıhan Güner Resmen Ateş Ediyor! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Çekicilik Nedir Gösterdi… “Bin Kez Maşallah!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!” mask
60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!”
Kış diyeti nedir, nasıl yapılır? Kışın kilo almamak için ne yapmalı? 3 saat diyeti nasıl yapılır? mask
Kış diyeti nedir, nasıl yapılır? Kışın kilo almamak için ne yapmalı? 3 saat diyeti nasıl yapılır?
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!” mask
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Tehlikeli İshal Nedir, Nasıl Geçer? Tehlikeli İshal Nasıl Anlaşılır, Nasıl Geçer? İshal günde kaç kez olursa tehlikeli? mask
Tehlikeli İshal Nedir, Nasıl Geçer? Tehlikeli İshal Nasıl Anlaşılır, Nasıl Geçer? İshal günde kaç kez olursa tehlikeli?
Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce… mask
Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce…
İki Çocuk Annesi Sinem Kobal’dan Transparan Şov! Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı… “Kenan İmirzalıoğlu Görmesin!” mask
İki Çocuk Annesi Sinem Kobal’dan Transparan Şov! Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı… “Kenan İmirzalıoğlu Görmesin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL