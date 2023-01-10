60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!”

Sevilerek takip edilen Seda Sayan, geçtiğimiz yıl Şubat ayında evlenme teklifi almıştı. Evlenme teklifinden hemen sonra Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aralarında 25 yaş olmasına rağmen her şeye rağmen ellerini sıkı sıkı tutmuşlardı. Koca bir yılı devirmelerine az kalan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerini bu halleriyle şaşırtıyorlardı. Beyazlar içerisindeki kareleriyle adeta mest eden Seda Sayan, akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…

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