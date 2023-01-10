Kısmete Olur Aybüke İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu! “Abla Her Şeyin Ortada!” Rekor Kırıldı…
Youtube ekranlarında yaklaşık bir ay önce yayınlanamaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal, iç çamaşırı giymeyince resmen olanlar oldu. “Abla her şeyin ortada” yorumlarını alan Aybüke Çangal’a rekor beğeni geldi. İşte Aybüke Çangal’ın göğüs uçlarının göründüğü o kare…
Kısmetse Olur yarışmasından hemen önce TikTok’ta ünlenen Aybüke Çangal, sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Rapçi Çakal’ın dövmesini boynuna kazıtan Aybüke Çangal’ın bir dönem Çakal’la sevgili olduğu bile konuşulanlar arasında yerini almıştı. Çakal dövmesinin bir hata olduğunu ifade ederek dövmesini sildiren Aybüke Çangal’ın sosyal medya karelerine bakanlar şok içerisinde kaldı. İç çamaşırı giymeden kareler paylaşan Çangal, gündemi adeta salladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.