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10 Oca 2023 - 21:42

Kısmete Olur Aybüke İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu! “Abla Her Şeyin Ortada!” Rekor Kırıldı…

Youtube ekranlarında yaklaşık bir ay önce yayınlanamaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal, iç çamaşırı giymeyince resmen olanlar oldu. “Abla her şeyin ortada” yorumlarını alan Aybüke Çangal’a rekor beğeni geldi. İşte Aybüke Çangal’ın göğüs uçlarının göründüğü o kare…