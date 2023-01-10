Dudakların morarma veya kararması, estetik açıdan rahatsız edici olabilir ve kadınlar için özellikle önemlidir. Bu nedenle, dudakların rengini değiştirmek isteyen birçok kadın için ruj veya dudak boyaları kullanmak iyi bir seçenektir. Ancak, doğal yollarla dudakların rengini değiştirmek de mümkündür.

Dudakların koyu mor, kahverengi olması geçici sorunların olabileceği, ciddi sağlık sorunlarından da kaynaklı olacağı unutulmamalıdır. Peki Dudak kararması neden olur? Dudak rengi hangi hastalığın belirtisi? Dudak kararması nasıl geçer? İşte detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…