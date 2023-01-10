Dudak kararması neden olur? Dudak rengi hangi hastalığın belirtisi? Dudak kararması nasıl geçer?
Dudakların koyu mor, kahverengi veya siyah renkte kararması, kan oksijen seviyelerinin yetersiz olduğu durumları hatırlatır. Bu, ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olarak kabul edilir. Peki Dudak kararması neden olur? Dudak rengi hangi hastalığın belirtisi? Dudak kararması nasıl geçer? İşte detaylar...
Dudakların morarma veya kararması, estetik açıdan rahatsız edici olabilir ve kadınlar için özellikle önemlidir. Bu nedenle, dudakların rengini değiştirmek isteyen birçok kadın için ruj veya dudak boyaları kullanmak iyi bir seçenektir. Ancak, doğal yollarla dudakların rengini değiştirmek de mümkündür.
Dudakların koyu mor, kahverengi olması geçici sorunların olabileceği, ciddi sağlık sorunlarından da kaynaklı olacağı unutulmamalıdır. Peki Dudak kararması neden olur? Dudak rengi hangi hastalığın belirtisi? Dudak kararması nasıl geçer? İşte detaylar...
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10 Oca 2023 - 22:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.