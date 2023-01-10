Papatya çayı, papatya bitkisi olan Calendula officinalis'in yapraklarından ve çiçeklerinden yapılır. Bu bitki, yaz aylarında çiçek açan, sarı, turuncu veya kırmızı çiçekleri olan bir bitkidir. Papatya çayı, genellikle cildi yumuşatmak, rahatlatmak ve iyileştirmek için kullanılır. Aynı zamanda, papatya çayı, özellikle göz sağlığı için faydalı olabilecek antioksidanlar içerebilir.

Papatya çayı yapmak için, papatya bitkisinin çiçekleri ve yaprakları temizlenir ve kurutulur. Daha sonra, kurutulmuş bitki parçaları bir fincan suda demlenir. Çay, demlenme süresi boyunca sıcak tutulur ve daha sonra süzülür. Papatya çayı genellikle sıcak içilir veya soğuk olarak da servis edebilir.

Papatya çayı aynı zamanda tıbbi amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, papatya çayı cildi yumuşatmak, rahatlatmak ve iyileştirmek için kullanılabileceği gibi, aynı zamanda mide ve bağırsak sorunlarını rahatlatmak için de kullanılabilir. Ayrıca, papatya çayının antiinflamatuar özellikleri olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, papatya çayının tıbbi etkileri hakkında yapılmış çok az sayıda klinik çalışma var, bu nedenle daha fazla araştırma gerektirebilir.

Peki Papatya çayı neye iyi gelir? Sıkıntı ve strese ve uykuya ne iyi gelir? Papatya çayını kimler kullanamaz? İşte Papatya çayı hakkında merak edilen soru ve cevaplar...

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