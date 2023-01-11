- 11 Oca 2023 - 10:35

Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Yatay geçiş başvuruları ne zaman 2023? Yatay geçiş şartları ne?

Önlisans öğrencileri genellikle 1. dönemin bitmesini beklemeleri ve GANO yeterli olmaları gerekir. Lisans öğrencileri ise sadece 2. ve 3. sınıfta yatay geçiş yapabilirler. Peki, Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Yatay geçiş başvuruları ne zaman 2023? Yatay geçiş şartları ne? İşte o önemli detaylar…

Yatay geçiş, üniversite öğrencilerinin başka bir üniversitede eğitim almasına denir. Bu, öğrencinin mevcut üniversitesinden başka bir üniversiteye geçmesi anlamına gelir.

Bu işlem, öğrencinin mevcut üniversitesinden mezun olmadan başka bir üniversiteye geçiş yapmasına olanak tanır. Ancak, yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin belirli şartları yerine getirmesi gerekir, bu şartlar üniversiteler arasında değişebilir ve öğrencinin mevcut üniversitesinden geçiş yapmak istediği üniversitenin kabul edeceği şartlar olabilir.

Peki, Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Yatay geçiş başvuruları ne zaman 2023? Yatay geçiş şartları ne? İşte o önemli detaylar…

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11 Oca 2023 - 10:35 - Yaşam

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Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Yatay geçiş başvuruları ne zaman 2023? Yatay geçiş şartları ne? mask
Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Yatay geçiş başvuruları ne zaman 2023? Yatay geçiş şartları ne?
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