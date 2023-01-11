CarrefourSA Market’te Büyük İndirim Fırsatı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Peynir 27 TL, Kuşbaşı Et 151 TL…
CarrefourSA Market, yine yaptı yapacağını! Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden bir tanesi olan CarrefourSA, yılın en büyük indirim fırsatını duyurdu. Ayçiçek yağını 69 TL’ye, peyniri 27 TL’ye, kuşbaşı eti ise 151 TL’ye indirerek muhteşem bir indirim başlattığını herkese gösterdi. Peki, CarrefourSA Market başka hangi ürünlerde indirim başlattı?
Dönem dönem yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken CarrefourSA Market, 3 Ocak itibariyle başlatmış olduğu muhteşem indirimi 18 Ocak’a kadar devam ettireceğini açıkladı. Uzun bir aradan sonra yeni yıla özel indirimlerini duyuran CarrefourSA Market, “Lafta değil, rafta!” sloganıyla muhteşem bir kampanya yaptığını resmen duyurdu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.