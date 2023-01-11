- 11 Oca 2023 - 10:56 G: 11 Oca 2023 - 10:59

CarrefourSA Market’te Büyük İndirim Fırsatı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Peynir 27 TL, Kuşbaşı Et 151 TL…

CarrefourSA Market, yine yaptı yapacağını! Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden bir tanesi olan CarrefourSA, yılın en büyük indirim fırsatını duyurdu. Ayçiçek yağını 69 TL’ye, peyniri 27 TL’ye, kuşbaşı eti ise 151 TL’ye indirerek muhteşem bir indirim başlattığını herkese gösterdi. Peki, CarrefourSA Market başka hangi ürünlerde indirim başlattı?

Dönem dönem yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken CarrefourSA Market, 3 Ocak itibariyle başlatmış olduğu muhteşem indirimi 18 Ocak’a kadar devam ettireceğini açıkladı. Uzun bir aradan sonra yeni yıla özel indirimlerini duyuran CarrefourSA Market, “Lafta değil, rafta!” sloganıyla muhteşem bir kampanya yaptığını resmen duyurdu. Peki, neler oluyor?

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11 Oca 2023 - 10:56 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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