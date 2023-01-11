Masterchef Kıvanç Karadeniz Kimdir? İkinci Oldu! Kıvanç Karadeniz’in Yaşını ve Memleketini Duyanlar Şok Oluyor! Meğer…

Türk televizyonlarının sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye heyecan dolu final bölümü ile yine gündemde ilk sırada yerini aldı. Finale kalan Kıvanç ve Metin ise büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele verdiler.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın yaptığı MasterChef yarışmasında her iki finalistin de performansı beğeniyle karşılandı. Önceki akşam ekrana gelen final bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada ikincilik ödülünü ise Kıvanç Karadeniz aldı.

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