Masterchef Kıvanç Karadeniz Kimdir? İkinci Oldu! Kıvanç Karadeniz’in Yaşını ve Memleketini Duyanlar Şok Oluyor! Meğer…
TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye yen sezonunda da nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaptı. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Kıvanç Karadeniz ise merak edilen isimler arasında yer alıyor. Final heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye’de finale kalan isimlerden olan Kıvanç Karadeniz’in yaşını ve memleketin duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, MasterChef Kıvanç Karadeniz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Kıvanç Karadeniz hakkında merak edilenler…
Türk televizyonlarının sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye heyecan dolu final bölümü ile yine gündemde ilk sırada yerini aldı. Finale kalan Kıvanç ve Metin ise büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele verdiler.
Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın yaptığı MasterChef yarışmasında her iki finalistin de performansı beğeniyle karşılandı. Önceki akşam ekrana gelen final bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada ikincilik ödülünü ise Kıvanç Karadeniz aldı.
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11 Oca 2023 - 11:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.