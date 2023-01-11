Kısmetse Olur’dan Ayrılanlar Tek Tek Ortaya Çıktı! Resmen Gelen Geri Gidiyor… “Bir Keyif Kahvesi İçerim!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’dan ayrılan yarışmacılar tek tek ortaya çıktı. Gelenin geri gittiği yarışmada ayrılan isimleri duyanlar ise “Bir keyif kahvesi içerim artık!” yorumlarında bulundular! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasından çıkış yapan o isimler…
Yaklaşık 1 ay önce ekranlara geri dönüş yapan Kısmetse Olur yarışma”sında aşklar, kaoslar ve kavgalar artık baş göstermeye başlamıştı. Yarışmanın yayınlandığı ilk bölümde oluşan aşklarda vardı, bir ay geçmesine rağmen halen aşkı bulamayan isimde! Yarışmadan elenen tüm isimler yarışmanın kurgu olduğunu ifade etse bile seyirciler; yarışmayı soluksuz bir biçimde izliyordu. Yarışmadan diskalifiye edildiğini açıklayan Furkan’ın ardından yarışmadan ayrılan isimler tek tek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.