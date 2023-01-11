Kısmetse Olur’dan Ayrılanlar Tek Tek Ortaya Çıktı! Resmen Gelen Geri Gidiyor… “Bir Keyif Kahvesi İçerim!”

Yaklaşık 1 ay önce ekranlara geri dönüş yapan Kısmetse Olur yarışma”sında aşklar, kaoslar ve kavgalar artık baş göstermeye başlamıştı. Yarışmanın yayınlandığı ilk bölümde oluşan aşklarda vardı, bir ay geçmesine rağmen halen aşkı bulamayan isimde! Yarışmadan elenen tüm isimler yarışmanın kurgu olduğunu ifade etse bile seyirciler; yarışmayı soluksuz bir biçimde izliyordu. Yarışmadan diskalifiye edildiğini açıklayan Furkan’ın ardından yarışmadan ayrılan isimler tek tek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!