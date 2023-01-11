Neslihan Atagül Araba Pozlarıyla Yaptı Yapacağını… Mini Elbisesiyle Nefes Kesti! “Öyle Ölmeyiz, Füze At!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda’da Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül, araba pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Işıl ışıl ve mini bir elbise giyen Atagül, fiziğinin muhteşemliğini sergileyince sevenleri ise “Öyle ölmeyiz füze at” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Fatih Harbiye dizisinin setinde tanıştığı Kadir Doğulu’yla muhteşem bir aşk yaşayan Neslihan Atagül, her fırsatta Doğulu’ya olan aşkını gösteriyordu. Kadir Doğulu’da keza Neslihan Atagül’e ne kadar aşık olduğunu gösterip duruyordu. Magazin dünyasında “Aşk kumruları” olarak adlandırılan bu iki isim, yıllar sonra yeniden bir arada aynı dizide başrol olarak bulunuyorlardı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.