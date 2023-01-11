Neslihan Atagül Araba Pozlarıyla Yaptı Yapacağını… Mini Elbisesiyle Nefes Kesti! “Öyle Ölmeyiz, Füze At!”

Fatih Harbiye dizisinin setinde tanıştığı Kadir Doğulu’yla muhteşem bir aşk yaşayan Neslihan Atagül, her fırsatta Doğulu’ya olan aşkını gösteriyordu. Kadir Doğulu’da keza Neslihan Atagül’e ne kadar aşık olduğunu gösterip duruyordu. Magazin dünyasında “Aşk kumruları” olarak adlandırılan bu iki isim, yıllar sonra yeniden bir arada aynı dizide başrol olarak bulunuyorlardı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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