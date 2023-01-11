Hangi Burç Partnerinden Birkaç Adım Önde Yürür? İşte Hem Cinsellikte Hem Özel Hayatta Baskın Olmak İsteyen Burçlar…
Astrolojide burçların insan yaşamına etkileri her zaman ilgi odağı olmuştur. Özellikle son dönemde ise hem hayatlarında hem de ilişkilerinde baskınlığı ve kontrolcülüğü ile öne çıka burçlar dikkat çekmektedir. Her zaman ilişkilerde ve hayatlarında bir adım önde yürüyen baskın burçların ilişkilerde zaman zaman olumsuzluklar yarattığı da görülüyor. İşte hem cinsellikte hem de hayatta baskın olmak isteyen o burçlar…
Liderlik yönleri baskın ve ilişkilerde de dominant olmayı seven birçok burç araştırılmaya devam ediyor. Toplum içinde yüksek kişilikleri ile her ortamda dikkatleri üzerine çeken ve öncülük etme istekleri öne çıkan burçların aşk ilişkilerinde de bu karakteristik özelliklerinin öne çıktığı görülüyor.
11 Oca 2023 - 11:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.