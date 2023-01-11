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11 Oca 2023 - 11:50

Hangi Burç Partnerinden Birkaç Adım Önde Yürür? İşte Hem Cinsellikte Hem Özel Hayatta Baskın Olmak İsteyen Burçlar…

Astrolojide burçların insan yaşamına etkileri her zaman ilgi odağı olmuştur. Özellikle son dönemde ise hem hayatlarında hem de ilişkilerinde baskınlığı ve kontrolcülüğü ile öne çıka burçlar dikkat çekmektedir. Her zaman ilişkilerde ve hayatlarında bir adım önde yürüyen baskın burçların ilişkilerde zaman zaman olumsuzluklar yarattığı da görülüyor. İşte hem cinsellikte hem de hayatta baskın olmak isteyen o burçlar…