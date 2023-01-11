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11 Oca 2023 - 12:03

Survivor Şampiyonu Nisa Estetik Kurbanı Oldu! Tüm Yüz Hattı Kaydı! “Ogeday’dan Ayrılmak Yaramadı!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor’un 2022 şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nın yaptırmış olduğu estetik resmen şok etti. Ağzı, yüzü hatta tüm yüz hattı komple değişen Nisa Bölükbaşı’nın yeni yüzünü görenler ise “Ogeday’dan ayrılmak bu kıza hiç yaramadı” yorumlarında bulundular! İşte doğal güzelliğinden eser bırakmayan Nisa Bölükbaşı’nın son hali…