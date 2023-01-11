- 11 Oca 2023 - 12:03

Survivor Şampiyonu Nisa Estetik Kurbanı Oldu! Tüm Yüz Hattı Kaydı! “Ogeday’dan Ayrılmak Yaramadı!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor’un 2022 şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nın yaptırmış olduğu estetik resmen şok etti. Ağzı, yüzü hatta tüm yüz hattı komple değişen Nisa Bölükbaşı’nın yeni yüzünü görenler ise “Ogeday’dan ayrılmak bu kıza hiç yaramadı” yorumlarında bulundular! İşte doğal güzelliğinden eser bırakmayan Nisa Bölükbaşı’nın son hali…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra; yarışmada tanıştığı Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamıştı. Bölükbaşı ve Yağcı aşkı yaklaşık 1 yıl kadar sürmüş ve ikili olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Ayrılık kararı sonrasında Bölükbaşı’nın adı, Survivor 2017 şampiyonu olan Ogeday Griişken’le anılmıştı. İkili Survivor 2022 All Star sezonunda birlikte yer almıştı. Yarışmadan sonra ikili ayrılma kararı almıştı. Hem ayrıma kararı hem de yarışma sonrasında bambaşka birisine dönüşen Nisa Bölükbaşı ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2023 - 12:03 Ankara- Yaşam

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