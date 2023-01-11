Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!”

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaros Hayrettin Paşa’da çok farklı bir karaktere hayat veren başarılı oyuncu, bu sefer ekranlara hiç gelmediği bir karakterle dönüş yapmıştı. Tarihi bir dizide bulunan Melisa Döngel, sırf bu dizi için büyük bir imaj değişiminde giymişti. Saçlarını kahverengine çeviren Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dantelli sütyeniyle kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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