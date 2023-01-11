- 11 Oca 2023 - 12:26 G: 11 Oca 2023 - 12:38

Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!”

Ekranların aranan yüzü haline gelen ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Melisa Döngel, sosyal medya kareleriyle yine fiziğini konuşturdu. Dantelli bir sütyen giyen güzeller güzeli oyuncunun bu hallerine beğeniler şelale oldu aktı. Hayranlarından “Taş mısın mübarek” yorumlarını alan Melisa Döngel, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaros Hayrettin Paşa’da çok farklı bir karaktere hayat veren başarılı oyuncu, bu sefer ekranlara hiç gelmediği bir karakterle dönüş yapmıştı. Tarihi bir dizide bulunan Melisa Döngel, sırf bu dizi için büyük bir imaj değişiminde giymişti. Saçlarını kahverengine çeviren Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dantelli sütyeniyle kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2023 - 12:26 Ankara- Yaşam

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Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!” mask
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