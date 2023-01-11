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11 Oca 2023 - 12:47

Ankara’ya Gelecekler, Buraya Uğramadan Gitmeyin! Resmen Cennet… İşte Ankara’da Kışın Gezilecek Yerler…

Türkiye’nin başkenti Ankara sadece bürokrasinin merkezi değil, aynı zamanda kent yaşamı, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla da eşsiz bir şehir olmayı başarıyor. Kış aylarında da çevre şehirlerden günü birlik ziyaretler düzenlemek isteyenler için iyi bir alternatif olan Ankara birçok gezilecek tarihi ve doğal mekanı ile dikkat çekiyor. İşte Ankara’da mutlaka görülmesi gereken o yerler…