Ankara’ya Gelecekler, Buraya Uğramadan Sakın Gitmeyin! Resmen Cennet… İşte Ankara’da Kışın Gezilecek Yerler…
Türkiye’nin başkenti Ankara sadece bürokrasinin merkezi değil, aynı zamanda kent yaşamı, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla da eşsiz bir şehir olmayı başarıyor. Kış aylarında da çevre şehirlerden günü birlik ziyaretler düzenlemek isteyenler için iyi bir alternatif olan Ankara birçok gezilecek tarihi ve doğal mekanı ile dikkat çekiyor. İşte Ankara’da mutlaka görülmesi gereken o yerler…
Kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip Ankara’da her mevsim ziyaretçiler için keyifli bir rota sunuyor. Kış aylarında karın yağmasıyla da çok daha güzel bir kent olmayı başaran Ankara’da kışın yapılacak aktiviteler sayesinde de birçok kişinin kış aylarında kısa süreli ziyaretler yaparak birçok faklı noktayı keşfedebilirsiniz.
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16 Oca 2023 - 00:06 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Temha - En uzun teleferik 1650 metre diyorsun aynı ilde ivedik şentepe hattını gözünüz görmüyormu
Emin - Ankara gezecek hiç bir yeri yok
1234 - Aracla keciörene gitmek, gezmek; aslinda sinir krizi gecirmek isteyenler icin guzel bir gezi kacamağı yeri.Lakin trafik ve terorü tam kecileri kacirmaniz icin guzel bir yer.Apaci şahin, kırmizı kartallar hele hele motor getir götürcüler yükses sesle müzik panayırı ferdi sevenler icin, ideal. Sanki acil ilac yetistiriyor.. Aslı astarı ya kokorec , ya'da buz gibi olmuş, ekmek arasi tavuk tasiyor.
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.