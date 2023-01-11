Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Defterini Kapattı mı? Kovdurulduğu İddia Ediliyordu; Bomba Patladı!
Ekranların dikkat çeken magazin programlarından Söylemezsem Olmaz’ın yorumculuğunu yapan Seren Serengil’in programda yer alamaması konuya ilişkin yeni iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Seren Serengil’in programdan ayrıldığına dair iddialar gün yüzüne çıktı. Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan gelen açıklama ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? İşte çok konuşulacak o iddialar…
Ekrana gelen her bölümüyle adeta magazin gündemini belirleyen Söylemezsem Olmaz adlı programın sunucularından olan Seren Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bilincinin bulanık olduğu öğrenilen Seren Serengil’in sağlık durumu ise merak edilenler arasında yer alıyor.
Konuya ilişkin açıklama ise Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan geldi. Seren Serengil’in sabah gayet iyi bir şekilde işine gittiğini ama ne olduysa tansiyonunun 18.10’a fırladığı ve şu an şuurunun da bulanık olduğunu aktardı. Bir ayda üçüncü defa hastanelik olduğunu aktaran Tohma, sevgilisinin kendine geldiğinde ne olduğunu öreneceğini ifade etti.
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11 Oca 2023 - 13:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.