- 11 Oca 2023 - 12:58 G: 11 Oca 2023 - 13:06

Kısmetse Olur’un 19 Yaşındaki Elif’i Eski Sevgilisiyle Mosmor Etti! Sedat Falan Hikaye! Boy, Pos…

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması, artık ekranlarda fırtınalar estiriyor. 19 yaşındaki Elif’in eski sevgilisi ortaya çıkınca ağızlar resmen açık kaldı! Şu sıralar Sedat’la ilgilenen Elif’in eski sevgilisini görenler ise “Sedat falan hikayeymiş” yorumlarına neden oldu. Boyuyla posuyla büyük bir yankı uyandıran isim, gündemi salladı. İşte merak edilenler…

Yaklaşık bir ay önce ekran macerasına başlayan Kısmetse Olur yarışması, her bölümüyle büyük bir yankı uyandırıyordu. Yarışmada her hafta bir isim eleniyor ve yerine yeni bir isim geliyordu. Merve’nin elenmesi üzerine ekranlara gelen kişi Elif olmuştu. Duru güzelliğiyle ve tavırlarıyla seyirden geçer not alan Elif’in 19 yaşında olduğunu öğrenenler ise büyük bir şok geçirmişti. Her bir hamlesiyle olay yaratan Elif’in eski sevgilisi ise ilik gibi birisi çıktı. İşte Sedat’ı bile sollayan o yakışıklı isim…

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11 Oca 2023 - 12:58 Ankara- Yaşam

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