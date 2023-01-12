Hacca Gidecekler Dikkat! Ön Kayıt Başvurusu Başladı! Diyanet Hac Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır?

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında hac yapılamamıştır. Bu nedenle, o yıllar için ön kayıtlar alınmamıştır. 2022 yılında ise salgın tedbirleri nedeniyle, Suudi Arabistan hacı adaylarının sayısı sınırlı tutulmuştur.

Remzi Bircan, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayının kabul edileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, hac yapmak isteyen kişilerin öncelikle hac bürolarına başvurmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları önemlidir. Ayrıca hac yapılırken uymak zorunda olduğu sınırlı sayıya dahil olunmuş olması gerekir.

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