Hacca Gidecekler Dikkat! Ön Kayıt Başvurusu Başladı! Diyanet Hac Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır?
Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlar için bir imkan sunulmuştur. Bu imkan sayesinde, vatandaşlar 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden müracaatlarını yapabilecekler. Peki Hac Ön Kayıt e-Devlet'te Nasıl Yapılır? Diyanet Hac Ön Kayıt Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır?
COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında hac yapılamamıştır. Bu nedenle, o yıllar için ön kayıtlar alınmamıştır. 2022 yılında ise salgın tedbirleri nedeniyle, Suudi Arabistan hacı adaylarının sayısı sınırlı tutulmuştur.
Remzi Bircan, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayının kabul edileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, hac yapmak isteyen kişilerin öncelikle hac bürolarına başvurmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları önemlidir. Ayrıca hac yapılırken uymak zorunda olduğu sınırlı sayıya dahil olunmuş olması gerekir.
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12 Oca 2023 - 00:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.