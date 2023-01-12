- 12 Oca 2023 - 00:38 G: 12 Oca 2023 - 00:39

Hacca Gidecekler Dikkat! Ön Kayıt Başvurusu Başladı! Diyanet Hac Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır?

Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlar için bir imkan sunulmuştur. Bu imkan sayesinde, vatandaşlar 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden müracaatlarını yapabilecekler. Peki Hac Ön Kayıt e-Devlet'te Nasıl Yapılır? Diyanet Hac Ön Kayıt Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır?

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında hac yapılamamıştır. Bu nedenle, o yıllar için ön kayıtlar alınmamıştır. 2022 yılında ise salgın tedbirleri nedeniyle, Suudi Arabistan hacı adaylarının sayısı sınırlı tutulmuştur.

Remzi Bircan, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayının kabul edileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, hac yapmak isteyen kişilerin öncelikle hac bürolarına başvurmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları önemlidir. Ayrıca hac yapılırken uymak zorunda olduğu sınırlı sayıya dahil olunmuş olması gerekir.

Haberin Önemli Detayı ve Foto Haber İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

12 Oca 2023 - 00:38 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hacca Gidecekler Dikkat! Ön Kayıt Başvurusu Başladı! Diyanet Hac Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır? mask
Hacca Gidecekler Dikkat! Ön Kayıt Başvurusu Başladı! Diyanet Hac Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? Hac Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılır?
Fahriye Evcen’in Kocası Yine Yaptı Yapacağını! İkinci Bebek Haberinden Sonra Elinde Avucunda Ne Varsa Vermişti… mask
Fahriye Evcen’in Kocası Yine Yaptı Yapacağını! İkinci Bebek Haberinden Sonra Elinde Avucunda Ne Varsa Vermişti…
Türkiye Bu Olayla Çalkalanıyor! Esra Erol’a Çıkan Adam, Karısını Uygunsuz Videoda Yakaladı; Konuşmayı Unuttu… mask
Türkiye Bu Olayla Çalkalanıyor! Esra Erol’a Çıkan Adam, Karısını Uygunsuz Videoda Yakaladı; Konuşmayı Unuttu…
Seren Serengil Tüm Kirli Çamaşırları Döktü! Programdan Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Seren Serengil Tüm Kirli Çamaşırları Döktü! Programdan Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Kısmetse Olur’un Aybüke’nin Bir Tane Bile Seveni Yok! Öyle Bir Halde Yayına Çıktı Ki… mask
Kısmetse Olur’un Aybüke’nin Bir Tane Bile Seveni Yok! Öyle Bir Halde Yayına Çıktı Ki…
Survivor 2023 Yarışmacılarına Büyük Jest! Sayılarına Bakmadı; Noktayı Koydu! Sınırları Öyle Bir Zorluyor Ki… mask
Survivor 2023 Yarışmacılarına Büyük Jest! Sayılarına Bakmadı; Noktayı Koydu! Sınırları Öyle Bir Zorluyor Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL