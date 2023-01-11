Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Milyonluk Evi Ortaya Çıktı! "Biz de Kaloriferi 2'de Tutuyoruz!"
Beş ay önce hayatlarını birleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, görkemli düğün merasimlerinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamışlardı. Evliliklerinin ilk günkü heyecanla devam ettiğini iddia eden çiftten hayranlarını kıskandıracak fotoğraf geldi. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un milyonluk aşk yuvası...
Uzun zamandır ekranlardan uzakta kalarak evliliklerinin tadını çıkaran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, her bir karesiyle olay yaratıyordu. Ağustos ayının son günlerinde dünya evine giren ve zaman buldukça birbirleriyle vakit geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yine sevenlerini şaşırtmayı başardı. Özel hayatlarını sosyal medya hesaplarıyla hayranlarına sunmaktan çekinmeyen çiftin son paylaşımı görenleri kendine hayran bıraktı. Peki, milyonlarca kişinin isyanına neden olup; “Biz de kaloriferi 2’de tutuyoruz!” yorumlarına neden olan o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.