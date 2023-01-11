Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Milyonluk Evi Ortaya Çıktı! "Biz de Kaloriferi 2'de Tutuyoruz!"

Uzun zamandır ekranlardan uzakta kalarak evliliklerinin tadını çıkaran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, her bir karesiyle olay yaratıyordu. Ağustos ayının son günlerinde dünya evine giren ve zaman buldukça birbirleriyle vakit geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yine sevenlerini şaşırtmayı başardı. Özel hayatlarını sosyal medya hesaplarıyla hayranlarına sunmaktan çekinmeyen çiftin son paylaşımı görenleri kendine hayran bıraktı. Peki, milyonlarca kişinin isyanına neden olup; “Biz de kaloriferi 2’de tutuyoruz!” yorumlarına neden olan o pozlar…

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