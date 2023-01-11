Kiraz ve Eriğin Fiyatını Duyunca Cüzdanlarınız Alev Alev Yanacak! Tek Bir Tanesi Bile Ateş Pahası…

Sulu sulu ve kütür kütür deyimlerinde akıllara ilk gelen ürünler kuşkusuz meyveler erik ve kiraz! Ağızların suyunu akıtacak tatlara sahip olan kiraz ve eriğin faydaları ise say say bitmiyor. Sadece yazın daha sık bulunan bu meyveleri kışında yemek isteyenler ise reçel yaparak bu keyfi sürüyor. Bazı istisna durumlarda ise kışın bile erik ve kiraz satılıyor. Peki, neler oluyor?

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