- 11 Oca 2023 - 16:55 G: 11 Oca 2023 - 17:19

Kiraz ve Eriğin Fiyatını Duyunca Cüzdanlarınız Alev Alev Yanacak! Tek Bir Tanesi Bile Ateş Pahası…

Yaz mevsiminin olmazsa olmazı kiraz ve erik, kışında mümkün mertebe üretiliyor. Uzun bir süre sonra raflara dizilecek olan erik ve kirazın şuanda satılan fiyatlarını duyunca; cüzdanlarınız alev alev yanacak! Tek bir tanesinin bile ateş pahası olduğu şu günlerde ağzının açık kalması mümkün! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sulu sulu ve kütür kütür deyimlerinde akıllara ilk gelen ürünler kuşkusuz meyveler erik ve kiraz! Ağızların suyunu akıtacak tatlara sahip olan kiraz ve eriğin faydaları ise say say bitmiyor. Sadece yazın daha sık bulunan bu meyveleri kışında yemek isteyenler ise reçel yaparak bu keyfi sürüyor. Bazı istisna durumlarda ise kışın bile erik ve kiraz satılıyor. Peki, neler oluyor?

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11 Oca 2023 - 16:55 Ankara- Yaşam

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