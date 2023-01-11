Kısmetse Olur Elif'in Sırrı Ortaya Çıktı! “Yaşım 19” Demişti Ama... Yalancının Mumu Yatsıya Kadarmış!
Son zamanların en popüler televizyon programı olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, kadrosuna katılan yeni yarışmacılarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kadroya dahil olan Elif ise izleyiciler tarafından "yalancı" olarak nitelendirildi. Yaşına 19 diyen Elif’in gerçek yaşını duyanlar ise “Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış!” ifadelerinde bulundu! Peki, Elif kaç yaşında?
Yarattığı merak duygusu ve kaos ortamıyla izleyicileri kendine bağlayan Kısmetse Olur'da, adeta aşk rüzgarları esmekte! Entrikanın ve olayların göbek merkezi konumuna gelen Kısmetse Olur’da herkes herkese aday olup aşk yaşamaya çalışıyor Her geçen gün beklenmedik olayların artmasıyla, izleyicilerin merak oranı giderek artıyor. Tüm bunların yanı sıra kadroya yeni dahil olan Elif ise “yalanının ortaya çıkmasıyla” takipçilerinden tepki topladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.