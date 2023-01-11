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11 Oca 2023 - 17:27

Kısmetse Olur Elif'in Sırrı Ortaya Çıktı! “Yaşım 19” Demişti Ama... Yalancının Mumu Yatsıya Kadarmış!

Son zamanların en popüler televizyon programı olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, kadrosuna katılan yeni yarışmacılarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kadroya dahil olan Elif ise izleyiciler tarafından "yalancı" olarak nitelendirildi. Yaşına 19 diyen Elif’in gerçek yaşını duyanlar ise “Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış!” ifadelerinde bulundu! Peki, Elif kaç yaşında?