- 11 Oca 2023 - 17:59 G: 11 Oca 2023 - 18:01

Kamuya 12.500 Personel Alımı Başladı! Resmi Gazete’de Yayınlandı; Yüksek Maaş Garanti… Devlet Memuru Olacaksanız!

Onlarca kamu kurumu 12.500 personel alımının başladığı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayınlanan bu alımların İŞKUR üzerinden yapılacağı ve yüksek maaşlı olacağı ortaya çıktı! Devlet memuru olmak isteyenlerin araştırdığı bu haberin tüm detaylarını ise sizler için hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Alımların en az ilköğretim mezunu olacağını ifade eden duyuru; lise, ön lisans ve lisans mezunlarının da başvuru yapabileceğini duyurdu. KPSS şartlı ve şartsız bir biçimde alımların yapılacağını duyuran kamu kurumları, dikkatleri üzerine çekti. Başvuru yapacak olan kişilerin ise İŞKUR üzerinden yapmaları gerektiği ifade edildi. Özellikle devlet memuru olmak isteyenler ise bu alımların hangi kamu kurumlarından ve kaç kişilik yapılacağını merak etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2023 - 17:59 Ankara- Yaşam

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