Seren Serengil Tüm Kirli Çamaşırları Döktü! Programdan Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Yıllardır ekranlarda boy gösteren Seren Serengil, hem sözleriyle hem de olaylara bakış açılarıyla olay yaratıyordu. Başarılı iş insanı Seren Serengil, bugüne kadar birçok olayda magazin dünyasına yön vermişti. Özellikle son günlerde Söylemezsem Olmaz ekibiyle tartışma üzerine tartışma yaşayan Seren Serengil, en sonunda çok fena bir biçimde patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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