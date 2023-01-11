- 11 Oca 2023 - 20:35 G: 11 Oca 2023 - 20:39

Seren Serengil Tüm Kirli Çamaşırları Döktü! Programdan Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da jüri üyesi olarak bulunan Seren Serengil, tüm kirli çamaşırları tek tek ortaya çıkardı. Programdan ayrılır ayrılmaz şok bir açıklamada bulunan Seren Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü! İşte sözünü esirgemeyen Seren Serengil’in sözleri…

Yıllardır ekranlarda boy gösteren Seren Serengil, hem sözleriyle hem de olaylara bakış açılarıyla olay yaratıyordu. Başarılı iş insanı Seren Serengil, bugüne kadar birçok olayda magazin dünyasına yön vermişti. Özellikle son günlerde Söylemezsem Olmaz ekibiyle tartışma üzerine tartışma yaşayan Seren Serengil, en sonunda çok fena bir biçimde patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2023 - 20:35 Ankara- Yaşam

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Seren Serengil Tüm Kirli Çamaşırları Döktü! Programdan Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Seren Serengil Tüm Kirli Çamaşırları Döktü! Programdan Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Şey Dedi Ki…
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