Türkiye Bu Olayla Çalkalanıyor! Esra Erol’a Çıkan Adam, Karısını Uygunsuz Videoda Yakaladı; Konuşmayı Unuttu…

Programa katılan Sibel isimli kadın, Esra Erol’da koltuğuna oturur oturmaz; “Beni ne olur o adamdan kurtar” demişti. Bir gün eşinin eve geldiğini ve televizyona, telefonunu bağladığını ve o anlarda televizyonda bir uygunsuz görüntünün çıktığını ifade etti. O anlarda eşinin kendisine dönerek “Bu videodaki sensin! Bu videoları erkeklere parayla satıyorsun” dediğini ifade etti. Eşini ne yapsa ne etse ikna edemeyen Sibel Hanım, anlattıklarıyla kan dondurmuştu. Programa katılan Mahmut Bey ise skandal ifadelere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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