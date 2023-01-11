- 11 Oca 2023 - 20:59 G: 11 Oca 2023 - 21:14

Türkiye Bu Olayla Çalkalanıyor! Esra Erol’a Çıkan Adam, Karısını Uygunsuz Videoda Yakaladı; Konuşmayı Unuttu…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Esra Erol’da gündeme gelen bir olay Türkiye’nin konuşmasına neden oldu. Karısını uygunsuz videolarda yakaladığını ifade eden adam, programda bir de konuşmayı unuttuğunu ifade edince ağızlar açık kaldı. Peki, Esra Erol cephesinde neler oluyor?

Programa katılan Sibel isimli kadın, Esra Erol’da koltuğuna oturur oturmaz; “Beni ne olur o adamdan kurtar” demişti. Bir gün eşinin eve geldiğini ve televizyona, telefonunu bağladığını ve o anlarda televizyonda bir uygunsuz görüntünün çıktığını ifade etti. O anlarda eşinin kendisine dönerek “Bu videodaki sensin! Bu videoları erkeklere parayla satıyorsun” dediğini ifade etti. Eşini ne yapsa ne etse ikna edemeyen Sibel Hanım, anlattıklarıyla kan dondurmuştu. Programa katılan Mahmut Bey ise skandal ifadelere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2023 - 20:59 Ankara- Yaşam

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