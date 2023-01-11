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11 Oca 2023 - 21:57

Fahriye Evcen’in Kocası Yine Yaptı Yapacağını! İkinci Bebek Haberinden Sonra Elinde Avucunda Ne Varsa Vermişti…

Kısa bir süre önce Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol olarak bulunan ama bebek haberini öğrendikten sonra diziye veda eden Fahriye Evcen’in kocası yine yaptı yapacağını! İkinci bebek haberinden sonra önünde elinde ne var ne yoksa karının önüne dizen Burak Özçivit yaptı yine yapacağını! İşte merak edilen tüm detaylar…