Fahriye Evcen’in Kocası Yine Yaptı Yapacağını! İkinci Bebek Haberinden Sonra Elinde Avucunda Ne Varsa Vermişti…
Kısa bir süre önce Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol olarak bulunan ama bebek haberini öğrendikten sonra diziye veda eden Fahriye Evcen’in kocası yine yaptı yapacağını! İkinci bebek haberinden sonra önünde elinde ne var ne yoksa karının önüne dizen Burak Özçivit yaptı yine yapacağını! İşte merak edilen tüm detaylar…
2016 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 2019 yılında çocukları Karan’ı kucaklarına almışlardı. Evlendikten sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu; yıllar sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı ama ikinci hamilelik olayından sonra diziden ayrılmıştı. Fahriye Evcen’in kocasının son yaptıkları ise ağızların açık kalmasına neden oldu.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.