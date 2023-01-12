- 12 Oca 2023 - 01:33 G: 12 Oca 2023 - 02:07

Aşk-ı Memnu Dizisi Geri Dönüyor? Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Film Oluyor! Bihter ve Behlül'ü Kim oynayacak?

Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise seyirciyi heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu. İşte, Aşk-ı Memnu filmi hakkında ortaya atılan Aşk-ı Memnu Geri Dönüyor? Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Film Oluyor! Bihter ve Behlül'ü Kim oynayacak? O detaylar...

Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in 1899'da yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan, 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Türk televizyon dizisidir.

Hikaye, 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da geçiyor ve zengin bir dul ile başka bir kadınla nişanlı olan yeğeni arasındaki yasak aşkı anlatıyor. Dizi, Türkiye'de büyük bir ticari ve kritik başarı elde etti ve tüm zamanların en popüler Türk televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Dizinin yayınladığı o dönemde her bölümü geceye damga vurmuştu. Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise seyirciyi heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu. İşte, Aşk-ı Memnu filmi hakkında ortaya atılan o detaylar...

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12 Oca 2023 - 01:33 - Yaşam

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