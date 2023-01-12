Aşk-ı Memnu Dizisi Geri Dönüyor? Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Film Oluyor! Bihter ve Behlül'ü Kim oynayacak?
Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise seyirciyi heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu. İşte, Aşk-ı Memnu filmi hakkında ortaya atılan Aşk-ı Memnu Geri Dönüyor? Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Film Oluyor! Bihter ve Behlül'ü Kim oynayacak? O detaylar...
Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in 1899'da yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan, 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Türk televizyon dizisidir.
Hikaye, 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da geçiyor ve zengin bir dul ile başka bir kadınla nişanlı olan yeğeni arasındaki yasak aşkı anlatıyor. Dizi, Türkiye'de büyük bir ticari ve kritik başarı elde etti ve tüm zamanların en popüler Türk televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Dizinin yayınladığı o dönemde her bölümü geceye damga vurmuştu. Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise seyirciyi heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu. İşte, Aşk-ı Memnu filmi hakkında ortaya atılan o detaylar...
Haberin Önemli Detayı ve Foto Haber İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
12 Oca 2023 - 01:33 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.