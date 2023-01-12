Seray Sever'den Şok Eden İhanet Açıklaması! Büyük Aldatılmış... Nisan Ayında Yeni Doğum Yapmıştı! Daha Fazla Gizleyemedi

21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yapıp 5 yıl sonra boşanmıştır. 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturarak evet diyen Seray Sever, Eray Sünbül ile Bodrum'da evlenmişti. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Eray Sünbül Manda Yuvası filmi setinde tanışmışlardı

Bir çok projede, dizide ve sinema filminde rol alan Seray Sever en son Doya Doya Moda programında jüri koltuğuna oturmuştu.

Seray Sever, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak kendisine sorulan soruları büyük cesaret ile cevapladı. Seray Sever'den olay ihanet itirafı! Nisan Ayında Yeni Doğum Yapmıştı! Daha Fazla Gizleyemedi... İşte detaylar!

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