Seray Sever'den Şok Eden İhanet Açıklaması! Büyük Aldatılmış... Nisan Ayında Yeni Doğum Yapmıştı! Daha Fazla Gizleyemedi
Seray Sever, Manda Yuvası filminin çekimlerin de rol arkadaşı Eray Sünbül’e kaptırmış, 4 yıllık sevgililik dönemi sonrası 2018 yılında evlenmişlerdi. Seray Sever ile Eray Sünbül 2022 Nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam ederken,Sever’in düzenli ihanete uğradım açıklaması herkesi şok etti. İşte detaylar...
21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yapıp 5 yıl sonra boşanmıştır. 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturarak evet diyen Seray Sever, Eray Sünbül ile Bodrum'da evlenmişti. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Eray Sünbül Manda Yuvası filmi setinde tanışmışlardı
Bir çok projede, dizide ve sinema filminde rol alan Seray Sever en son Doya Doya Moda programında jüri koltuğuna oturmuştu.
Seray Sever, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak kendisine sorulan soruları büyük cesaret ile cevapladı. Seray Sever'den olay ihanet itirafı! Nisan Ayında Yeni Doğum Yapmıştı! Daha Fazla Gizleyemedi... İşte detaylar!
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12 Oca 2023 - 01:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.