- 12 Oca 2023 - 01:57 G: 12 Oca 2023 - 02:38

Seray Sever'den Şok Eden İhanet Açıklaması! Büyük Aldatılmış... Nisan Ayında Yeni Doğum Yapmıştı! Daha Fazla Gizleyemedi

Seray Sever, Manda Yuvası filminin çekimlerin de rol arkadaşı Eray Sünbül’e kaptırmış, 4 yıllık sevgililik dönemi sonrası 2018 yılında evlenmişlerdi. Seray Sever ile Eray Sünbül 2022 Nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam ederken,Sever’in düzenli ihanete uğradım açıklaması herkesi şok etti. İşte detaylar...

21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yapıp 5 yıl sonra boşanmıştır. 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturarak evet diyen Seray Sever, Eray Sünbül ile Bodrum'da evlenmişti. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Eray Sünbül Manda Yuvası filmi setinde tanışmışlardı

Bir çok projede, dizide ve sinema filminde rol alan Seray Sever en son Doya Doya Moda programında jüri koltuğuna oturmuştu.

Seray Sever, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak kendisine sorulan soruları büyük cesaret ile cevapladı. Seray Sever'den olay ihanet itirafı! Nisan Ayında Yeni Doğum Yapmıştı! Daha Fazla Gizleyemedi... İşte detaylar!

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12 Oca 2023 - 01:57 - Yaşam

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