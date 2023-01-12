Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları…
Altın fiyatları, her gün yeni bir rekora koşuyor. Uzmanların bile ne diyeceğini şaşırdığı altın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündemi sallayıp geçen altın; hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcısı tarafından araştırma konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi ilişkileri gibi birçok olaydan etkilenen altın; 12 Ocak itibariyle gündem yaratmayı başardı. Altının bundan sonra düşmeyeceğini ifade eden uzmanlar ise altın alıcının kafasını karıştırdı. FED kararlarıyla herkesi şok edecek bir konuma gelen altının güncel konumunu sizler için haberimizde derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.