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12 Oca 2023 - 09:43

Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları…

Altın fiyatları, her gün yeni bir rekora koşuyor. Uzmanların bile ne diyeceğini şaşırdığı altın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündemi sallayıp geçen altın; hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcısı tarafından araştırma konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?