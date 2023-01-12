- 12 Oca 2023 - 09:43

Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları…

Altın fiyatları, her gün yeni bir rekora koşuyor. Uzmanların bile ne diyeceğini şaşırdığı altın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündemi sallayıp geçen altın; hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcısı tarafından araştırma konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi ilişkileri gibi birçok olaydan etkilenen altın; 12 Ocak itibariyle gündem yaratmayı başardı. Altının bundan sonra düşmeyeceğini ifade eden uzmanlar ise altın alıcının kafasını karıştırdı. FED kararlarıyla herkesi şok edecek bir konuma gelen altının güncel konumunu sizler için haberimizde derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2023 - 09:43 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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