- 15 Oca 2023 - 02:52 G: 15 Oca 2023 - 02:55

Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da en çok konuşulan erkek adaylardan bir tanesi olan Tolga’nın gönderildiği iddia edildi. Aybüke’nin bu olayla birlikte harap olacağı ve kafasını duvarlara vuracağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı olan Tolga neden evden gönderilecek?

9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, ilgiyle takip ediliyor. Aşkların, savaşların ve kaosların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’in aşkı ise çok beğeniliyor. Birbirlerini gördükleri ilk andan beri aşık olan iki isim; sevgilerini her şekil gösteriyor. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Tolga’nın yarışmadan gönderilecek olması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2023 - 02:52 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
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