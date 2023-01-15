Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?

9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, ilgiyle takip ediliyor. Aşkların, savaşların ve kaosların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’in aşkı ise çok beğeniliyor. Birbirlerini gördükleri ilk andan beri aşık olan iki isim; sevgilerini her şekil gösteriyor. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Tolga’nın yarışmadan gönderilecek olması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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