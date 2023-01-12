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12 Oca 2023 - 10:26

Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Hande Erçel’in otel macerası çok fena patlak verdi. “Çapkın” olarak anılan yeni sevgilisiyle öyle bir şey yapmış ki, duyanlar resmen şoktan şoka girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…