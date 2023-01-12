Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Hande Erçel’in otel macerası çok fena patlak verdi. “Çapkın” olarak anılan yeni sevgilisiyle öyle bir şey yapmış ki, duyanlar resmen şoktan şoka girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Hande Erçel’in yakın zamanda ekranlara dönüş yapacağı biliniyordu. Bundan yıllar önce partner olduğu Burak Deniz’le yeniden partner olacak olan Hande Erçel’in “İçimizdeki Biri” isimli diziyle ekranları kasıp kavuracağı biliniyordu. Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in özel hayatıyla alakalı ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.