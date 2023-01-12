Bal ve Nar'ın Buluşması Mucize Yaratıyor! Beraber Tüketildiğinde Faydalarına İnanamayacaksınız! İşte İbni Sina’nın Gizli Tarifi...
Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi nar'ın faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini çalıştıran ve yaraları iyileştiren özelliğiyle nar tüketimi arttı. Bal ve Nar Mucizesi! Beraber Tüketildiğinde Faydalarına İnanamayacaksınız! İşte İbni Sina’nın Gizli Tarifi...
Nar, kış aylarında özellikle yararlı olan meyvelerden biridir. Nar suyu olarak tüketildiğinde de benzer faydaları elde etmeniz mümkündür. Nar suyu, narda bulunan tüm vitaminleri ve mineralleri içerir ve aynı zamanda sindirim sistemi için de faydalıdır.
Nar suyu, bağırsak hareketlerini düzenler ve mide ağrılarını azaltır. Ayrıca, nar suyu içerdiği antioksidanlar ile kansere karşı koruma sağlar.
Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi nar'ın faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini çalıştıran ve yaraları iyileştiren özelliğiyle nar tüketimi arttı. Bal ve Nar Mucizesi! Beraber Tüketildiğinde Faydalarına İnanamayacaksınız! İşte İbni Sina’nın Gizli Tarifi...
12 Oca 2023 - 16:04 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.