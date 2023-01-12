Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

İkinci kez partner olan ve Fox TV’de yayınlanacak olan “Erkeğe Güven Olmaz” isimli dizi için bir araya geldikleri bilinen Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde dizi setinde bir tartışma yaşadı. Şimdiye kadar bir iddia olarak gündeme gelen bu olay, Alperen Duymaz’ın Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım ile doğrulandı.

Yapmış olduğu paylaşımda Pamuk’un genel olarak sete geç geldiğini ve herkesi beklettiğini ifade eden Duymaz, Pamuk’a yine geç geldiği bir gün niçin geç kaldığını sorduğunu belirtti. Sorusuna karşılık pişkin ve ciddiyetsiz bir yanıt aldığını belirten Duymaz, oldukça sinirlendiğini ve mesafeli davrandığını ifade etti.

Melisa Aslı Pamuk’a sormuş olduğu soru karşısında beklemediği bir tepki ile karşılaştığını belirten Duymaz, Pamuk’un bu soru karşısında ekibin önünde mahcup olduğunu ve yaklaşık olarak 20 dakika sonra kendisinin yanına gelerek tartışma başlattığını ifade etti. Tartışmanın sonucunda Pamuk’un kendisine küfür ettiğini ileri süren Duymaz, güzel oyuncunun sonrasında hızla seti terk etmiş olduğuna dikkat çekti.